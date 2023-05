Inter, Zanetti fa una rivelazione sul futuro di Vicario

Gugliemo Vicario prepara le valigie. Il portiere dell’Empoli è reduce da un’altra stagione di ottimo livello che lo ha messo al centro dell’attenzione di tutte le principali squadre italiane. Il 26enne di Udine sembra aver raggiunto la maturità tecnica e anche in questa stagione con la maglia dell’Empoli ha fatto capire di essere ormai pronto al salto in una grande squadra. Dopo il pareggio contro il Verona, a parlare del futuro del giocatore che è da tempo nel mirino anche dell’Inter (ma su di lui ci sono anche Juventus e Napoli) e l’allenatore Paolo Zanetti che lo vede lontano dalla Toscana nella prossima stagione.

Penso proprio che non resterà. Credo che dopo le due ultime stagioni ha fatto capire di meritare di andare in una big. Gli augura di andare in un calcio di altissimo livello, ovvero dove merita di stare, e non solo perché è forte in campo.