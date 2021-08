Inter tra Correa e Insigne, ma spuntano due imprevisti

17/08/2021 15:13

In casa Inter tiene banco la questione attaccante. Dopo l'addio di Lukaku e l'arrivo di Dzeko, la società nerazzurra è sospesa tra il possibile ingaggio di Correa dalla Lazio o di Insigne dal Napoli, anche se non è da escludere la pista che porta all'atalantino Zapata, o il possibile approdo in prestito del madridista Jovic. Ci sono però due imprevisti dell'ultim'ora a complicare i piani nerazzurri, sia per quel che concerne il fronte Correa, che per quanto riguarda Insigne.

Inter, anche l'Everton su Correa

Per il "Tucu", il profilo preferito da Simone Inzaghi, c'è da fare i conti con l'inserimento dell'Everton. Il club inglese ha grandi risorse da investire e Benitez ha fatto espressamente il nome del calciatore della Lazio, che di fronte ai tentennamenti nerazzurri potrebbe accettare la corte dei Toffees. Anche Lotito preferirebbe l'opzione Everton, visti i rapporti burrascosi con l'Inter e il suo ex allenatore ma soprattutto dal momento che gli inglesi pagherebbero cash, dando modo al presidente biancoceleste di sanare le pendenze e di sbloccare il mercato in entrata della sua squadra prima dell'inizio del campionato.

Inter, slitta l'incontro con l'agente di Insigne

Anche sul fronte Insigne c'è da registrare un intoppo. L'arrivo a Milano di Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli, è slittato di un giorno. Era previsto per oggi, ma è stato rimandato a domani. Teoricamente non è in programma alcun incontro tra gli emissari dell'Inter e il procuratore di 'Lorenzinho', ma le smentite di facciata dei dirigenti nerazzurri non sembrano molto convincenti.