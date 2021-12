Inter, Simone Inzaghi si racconta ed avverte i suoi

Simone Inzaghi si racconta in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico dell’Inter è senza dubbio l’uomo del momento; il suo arrivo a Milano è stato costellato dai tanti problemi finanziari che hanno colpito la società nerazzurra costretta a una mezza rivoluzione a distanza di un paio di mesi dalla vittoria del tanto atteso scudetto. Ma dopo qualche giornata di rodaggio e anche qualche delusione, Simone Inzaghi ha saputo dare alla sua Inter una marcia ancora più alta rispetto a quella della scorsa stagione. Ora il tecnico si racconta alla Gazzetta.

Siamo in un ottimo momento, penso che questo fosse il momento giusto per staccare un po’ la spia. Credo che la Juve possa fare un grande girone di ritorno, sono in risalita. E’ una squadra da tenere d’occhio.