Inter, si pensa a un suggestivo ritorno oltre alla pista Buchanan

20/12/2023 11:00

L'Inter perderà Cuadrado per almeno tre mesi. Il colombiano, infatti, è pronto a sottoporsi a un intervento chirurgico e soprattutto per questo motivo la società nerazzurra deve trovare un degno sostituto dell'ex Juventus. Sul tavolo, oltre alla pista che porta a Buchanan (esterno canadese classe 1999 del Bruges), Marotta e Ausilio starebbero pensando a un suggestivo ritorno.

Un’alternativa low cost è quindi quella di Antonio Candreva (tra i migliori della Salernitana). Per l’ex Lazio sarebbe un ritorno a Milano dopo la parentesi tra il 2016 e 2020. Candreva lascerebbe Salerno per approdare alla corte di Inzaghi come vice Dumfries.