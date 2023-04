Inter, senti che dice Cruciani di Simone Inzaghi

17/04/2023 14:46

Trova un alleato insospettabile Simone Inzaghi, sulla graticola per il rendimento imbarazzante dell'Inter in campionato. A difenderlo è Giuseppe Cruciani. Il conduttore de La Zanzara parla a "Tutti convocati" su Radio 24 e dice

"Sono un grande difensore di quello che Inzaghi ha fatto con l'Inter. Se l'Inter andasse in finale di Champions, non confermarlo sarebbe una follia. 11 sconfitte, ma non è che Simone sta sulla linea di porta e tira alto. Anzi, quei gol lui li segnava"Le probabilità sono 55% Milan e 45% Napoli per domani sera. Invece l'Inter ha l'80% di possibilità di passare con il Benfica"

Poi si sofferma sulla Juve: "Inspiegabile la prestazione della Juventus di ieri sera contro il Sassuolo. Non credo dipenda dalla penalizzazione, può essere un episodiooppure un momento di stanchezza fisica che inizia adesso Le squadre che hanno preso meno gol in campionato sono le prime quattro in classifica, al netto della penalizzazione della Juventus. Non è un caso che Inter e Milan abbiano subito 10-15 gol in più di queste squadre"

Infine la sua squadra del cuore: "La Lazio ha un vantaggio cospicuo, quindi è probabile la qualificazione, ma non sicura. La squadra di Sarri ha due scontri diretti a San Siro contro Milan e Inter. L'infortunio di Immobile non ci voleva, era importante il suo recupero in questo momento: fuori solo per 2 partite? Vediamo, già ieri qualcuno diceva che potrebbero essere anche di più le giornate saltate. Non so se Mauro può aiutarci in questo, se si è mai rotto una costola in carriera. Al massimo si può essere rotto i coglioni, quello sì"