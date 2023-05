Inter-Sassuolo, probabili formazioni: una scelta di Inzaghi fa discutere

12/05/2023 11:39

L’Inter ha un piede e mezzo nella finale di Champions League ma Simone Inzaghi e tutti i nerazzurri non vogliono assolutamente prendere sotto gamba l’impegno casalingo contro il Sassuolo. La formazione nerazzurra sembra tra quelle più in forma nelle ultime giornate e i successi contro Lazio e Roma hanno riportato la squadra tra le prime quattro in classifica e con la possibilità di dare l’assalto alla qualificazione alla prossima Champions League. Non si può però abbassare la guardia perché Milan, Atalanta e Roma restano ad un passo. Per la sfida con il Sassuolo, Simone Inzaghi decide di concedere un turno di riposo ad Onana e lancia dal primo minuto Handanovic, scelta che fa molto discutere i tifosi. Difesa a tre con D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, con Bellanova e Darmian sulle fasce. A centrocampo Barella, Brozovic e Mkhitaryan, mentre in attacco spazio alla coppia Lukaku-Correa. Tutti disponibili in cassa Sassuolo con Dionisi che ritrova anche Pinamonti e Zortea dopo la squalifica.

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Darmian; Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Bellanova; Lukaku, Correa. All. Inzaghi

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Elric, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Dionisi