Inter, muore a 63 anni Brehme: nerazzurri a lutto, il messaggio della Juve

Per un arresto cardiaco improvviso è morto a 63 anni Andy Brehme dell'Inter tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90. Arrivato nel 1988, in nerazzurro Brehme ha collezionato 154 presenze, segnando 12 gol. Andy è stato uno dei protagonisti dell'Inter dei Record, con cui ha vinto oltre allo Scudetto del 1989 anche una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana.

Il club nerazzurro ha espresso il suo cordoglio sui social Immediata la risposta della Juve al messaggio di cordoglio dell'Inter: "Riposa in pace, Andy".

"FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari". Così prosegue il club nerazzurro sul proprio sito, ricordando il grande esterno sinistro, emblema dell'Inter dei Record di Giovanni Trapattoni: "In ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l'Inter scenderà in campo questa sera con l'Atletico Madrid indossando il lutto al braccio".