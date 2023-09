Inter-Milan 5-1, le pagelle dei rossoneri: sprofondo Thiaw, luce Leao

16/09/2023 20:42

Il Diavolo esce dal derby con le ossa rotte e sanza alcun alibi per giustificare e mitgare il pesantissimo 5-1 finale. Nei rossoneri non funziona praticamente nulla, con la gara in affanno costante di Thiaw su Thuram e lo strapotere di Mkhitaryan che se asfalta i ragazzi di Pioli.

Inter-Milan 5-1, le pagelle dei rossoneri