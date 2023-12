Inter, Marotta si scaglia contro il Governo: E’ un clamoroso autogol

L’abolizione del Decreto Crescita continua a essere argomento di discussione nel mondo del calcio italiano. La decisione del Governo di non concedere nemmeno la proroga di due mesi (quindi coprendo il mercato di gennaio) potrebbe essere un colpo molto duro per le casse dei club italiani. E ai microfoni del TG1 arriva l’attacco di Beppe Marotta.

Nel momento in cui il calcio italiano stava risalendo la china a livello europeo e mondiale, con tre squadre che hanno partecipato alle finali delle maggiori competizioni continentale, il fatto di abolire questa agevolazione fiscale del Decreto Crescita rappresenta un autogol per il calcio e per l’economia del paese. Ci sono allenatori che sono venuti qui e che hanno usufruito di questa agevolazione.