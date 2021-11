Inter, Marotta lancia delle frecciate ai “critici”

L’Inter c’è. La squadra nerazzurra reduce dalla vittoria sul campo del Venezia dimostra di essere una delle più serie candidate alla vittoria finale. Dopo un’estate molto complicata, i nerazzurri sotto load guida di Simone Inzaghi hanno dimostrato di poter continuare sul percorso che gli ha permesso di conquistare lo scudetto. Ma oltre che al tecnico gran parte del merito va anche all’amministratore delegato Giuseppe Marotta che nel corso della sua visita all’Inter Club della Regione Lombardia, ha voluto prendersi qualche rivincita.

Abbiamo centrato la qualificazione agli ottavi di Champions che mancava da 10 anni ma questa non deve essere una vendetta nei confronti di chi non credeva in noi quest’estate. I soldi nel calcio non sono tutto: la competenza, la passione e la voglia di fare bene ci hanno aiutato a tenere in alto questa società. Non sono sorpreso da Inzaghi, già alla Lazio aveva dimostrato di essere giovane, vincente e dinamico. Era nel nostro tacchino da tempo e lo abbiamo preso anticipando la sua firma con la Lazio. Il profilo che cercavamo era quello di un allenatore italiano perché abbiamo caratteristiche diverse da altri club. Conte? Il calcio è così e ci sono avvicendamenti continui. Lui ha tracciato la strada verso la vittoria. Ora però pensiamo al futuro.