Inter, Marotta chiarisce il futuro di Inzaghi e di Lautaro

14/03/2023 20:42

È la serata di Porto-Inter, partita cruciale per l'accesso ai quarti di Champions League e dove, con una certa probabilità, il tecnico Inzaghi si gioca buona parte del suo futuro sulla panchina nerazzurra.

Ma anche se la vittoria all'andata non venisse difesa con i lusitani capaci eventualmente di rovesciare il risultato a loro favore, il destino dell'ex allenatore del Lazio potrebbe non essere segnato. O perlomeno, questo è quanto ha affermato l'ad Marotta, ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita:

Inzaghi in bilico? Assolutamente no, non si può mettere in discussione l'allenatore per una partita. Inzaghi sta facendo il suo lavoro con grande professionalità, lo sta facendo bene, quindi lasciamolo lavorare.

L'amministratore delegato ha parlato poi del forfait di Skriniar: "È stato fermo per problemi alla schiena e non s'è allenato per 15 giorni, non è nella condizione di poter giocare dall'inizio. E' questo il motivo della sua panchina". E sulle defaillances di Brozovic ha aggiunto: "Quest'anno c'è stata l'anomalia del Mondiale che ha condizionato tanti giocatori, prima erano molto concentrati su quella competizione poi magari non sono rientrati al meglio. Lui non ha mai trovato la condizione psico-fisica giusta, questa sua ripresa è un po' più lenta ma nell'economica della stagione tornerà ad essere il Brozovic che tutti conosciamo".

Infine, Marotta ha parlato di Lukaku e di Lautaro. Sul belga ha affrontato il discorso sul futuro del giocatore:

Il prestito è stato fatto per una stagione, indipendentemente dal suo andamento tornerà al Chelsea. E stata una stagione anomala, i problemi che abbiamo noi ce li hanno anche altre squadre e chi ha partecipato ai mondiali. Brozovic non è il Brozovic che non conosciamo, Lukaku non si è ancora ritrovato. Non è ancora al top o quello che conosciamo dalle annate precedenti.

Invece, sul ruolo di Lautaro come bandiera dell'Inter: