Inter, Marotta a caccia del tassello difensivo: spuntano altri due nomi

18/08/2022 13:51

Saranno 15 giorni di mercato incandescenti, per tutti e in particolare per l'Inter. La squadra nerazzurra ha ancora bisogno di essere puntellata dopo gli arrivi di Lukaku, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova: bisognerà inoltre capire quale sarà il destino di giocatori come Lautaro, Bastoni, Dumfries e Skriniar, che hanno molte richieste.

Marotta e Ausilio sono al lavoro per, ancora una volta, fare di necessità virtù con un budget zero. Due opzioni per ogni ruolo, è questa la richiesta fatta da Inzaghi alla proprietà per "rimanere competitivi" nonostante la sostenibilità.

Il mancato arrivo di Bremer ha fatto saltare i piani in difesa: il centrale brasiliano sarebbe stato il perfetto erede di Stefan de Vrij e sostituto di Andrea Ranocchia. E' proprio questo il principale tassello mancante.

Come riporta tuttomercatoweb, una volta sfumato Milenkovic, si era fatto il nome di Akanji del Borussia Dortmund, ma il club tedesco, nonostante la scadenza 2023 chiede sempre 20 milioni per cederlo e non ha aperto al rinnovo per agevolare un prestito con diritto di riscatto. Acerbi può liberarsi dalla Lazio data la rottura con l'ambiente, ma non sarà semplice far quadrare i conti a livello di ingaggio (2,3 milioni per i prossimi 3 anni è l'attuale accordo con Lotito).

A quel punto tornerebbe concreto il piano C, ossia uno tra Zagadou (svincolato e proposto a inizio mercato), e Tanganga (in prestito dal Tottenham).