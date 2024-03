Inter, la rivelazione di Condò sul caso Acerbi: ecco cosa è successo in casa nerazzurra

29/03/2024 15:34

Il caso Acerbi si è chiuso dal punto di vista della giustizia sportiva ma la situazione vissuta nel corso degli ultimi 10 giorni potrebbe portare anche l’Inter a prendere delle decisioni sul difensore. L’ex Lazio è stato uno dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi, con lo stesso tecnico che in prima persona ha voluto il giocatore in nerazzurro nonostante molte reticenze da parte dei tifosi. Ora però a fare un quadro della situazione in casa nerazzurra ci ha pensato il giornalista Paolo Condò dalle pagine di Repubblica.