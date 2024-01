Inter, la Curva Nord attacca la Supercoppa in Arabia Saudita e fa una promessa

Nell'inedito format da final four parte oggi la Supercoppa Italiana con la prima semifinale, quella tra Fiorentina e Napoli. Domani sarà la volta di Lazio contro Inter, ma intanto il club nerazzurro deve fare i conti con i malumori del tifo organizzato.

La Curva Nord infatti ha diramato un messaggio polemico tramite le storie del profilo Instagram dei tifosi:

La Curva Nord sarà presente a Riyad, in un calcio ormai comandato dal vile denaro, rimaniamo coerente alla scelta fatta l'anno scorso. Una promessa fatta da quando siamo bambini, un legame con i nostri colori che trascende ogni possibile bandiera, un amore per l'Inter che è in grado di superare ogni ostacolo e frontiera. Un viaggio che per molti sembra un'eresia, ma per noi significa l'ennesima dimostrazione del nostro eterno amore per i nostri colori. Che sia Arabia, Cina o Stati Uniti e giusto o sbagliato che sia, ovunque l'Inter giocherà, noi ci saremo!