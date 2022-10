Inter, la carica di Eriksson: Inzaghi può condurre la squadra allo scudetto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sven-Goran Eriksson ha parlato del suo pupillo ed ex giocatore che ebbe all'inizio degli anni 2000 alla Lazio, ovvero Simone Inzaghi.

Conosco bene Simone, gli sono affezionato e sapere che la sua Inter sia tornata a correre in Italia e in Europa mi fa felice. La partenza in campionato un po’ difficoltosa ci può sempre stare: nessuno deve stupirsi, in una stagione ci sono sempre dei periodi di questo tipo.