Inter, l'offerta saudita per Brozovic fa infuriare i tifosi

20/06/2023 21:54

Marcelo Brozovic al centro del calciomercato per l'interesse da parte di un club saudita, e non uno qualunque: parliamo dell'Al-Nassr, lo stesso dove milita Cristiano Ronaldo.

Il centocampista dell'Inter, che ha in essere un contratto sino al 2026, è oggetto di un trattativa che, secondo Gianluca Di Marzio, vede la società mediorientale offrire 15 milioni di euro, e dall'altra parte il club di Milano che invece ne chiede sui 25 circa.

Cifre che però stanno facendo discutere la piazza social, in particolare quella interista. Su Twitter Il Riservato scrive: "A me viene un nervoso. Con gli altri sperperano denaro, con noi fanno il braccino corto? Per Brozovic poi, che è uno dei migliori centrocampisti al mondo da almeno 5 anni". Gli fa eco Elio Nicotra: "Poi qualcuno dovrebbe spiegare seriamente come mai l'Inter dovrebbe cedere Brozovic a 25 milioni, mentre il PSG vuole 100 milioni per Verratti... Mah!". E ancora, Andrea Tommasini scrive: "Sarebbe imbarazzante fosse vero". Infine, Massimiliano sbotta: "Offerta irrispettosa, per meno di 40 non si sposta!".