Inter: l'investitura di Bergomi per Lautaro Martinez, le parole sulla Juventus

18/12/2023 18:44

"L'Inter è consapevole della propria forza, nata nel finale della scorsa stagione, dove Inzaghi ha cominciato a fare rotazioni profonde quando ha avuto a disposizione Lukaku e Brozovic. Ha coinvolto tutta la squadra, facendo sentire tutti importanti. Non so se è la rosa più forte, ma sono stati bravi a rendere al massimo quasi tutti i giocatori, anche perché l'Inter è la squadra con l'età media più alta del nostro campionato. Sono consapevoli e capiscono la loro forza. Se può durare? Bella domanda, perché adesso sta facendo un grande percorso, è bella da vedere, gioca un buon Calcio, tante volte va sotto ritmo come ieri, però rimane sempre in controllo. Alla prima occasione ti fa gol e quando va in vantaggio ribalta il campo in un modo incredibile. Auguro all'Inter di proseguire su questo cammino. Sorteggio Champions? Ci sarà un avversario difficile, ma nessuno vorrà affrontare l'Inter".

Così Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter e campione del mondo '82, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul momento dei nerazzurri, primi in classifica a +4 sulla Juve. "La fascia di capitano e le responsabilità non gli pesano e questo gli ha fatto fare un salto di qualità mentale - ha aggiunto a proposito della leadership di Lautaro - In passato ogni tanto si perdeva, aveva quei due-tre mesi in cui non segnava e si intristiva. Ora anche se non fa gol, sa di essere utile alla squadra. Questo lo fa risultare un capitano vero, complimenti a lui".

"In campionato battere la Juve è difficile: non lascia spazi, non dico che l'Inter si è accontentata del pareggio a Torino. ma l'anno scorso, facendo una partita d'attacco, perse entrambe le gare con la Juve. Legittimamente, l'Inter ha pensato fosse più conveniente non perdere"