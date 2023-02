Inter, l’analisi di Stramaccioni su Lukaku: Si è preso un grosso rischio

L’Inter si prepara a tornare in campo in Champions League nella gara d’andata degli ottavi di finale che la vedrà sfida il Porto a San Siro. Un doppio confronto apertissimo con i nerazzurri che avranno la possibilità di dare l’assalto ai quarti di finale. Ad analizzare il momento dell’Inter, ci pensa l’ex allenatore ed ora commentatore Dazn, Andrea Stramaccioni al Gazzettino Veneto.

La gara di domani è una responsabilità importante considerando che lo scudetto ormai è andato. Non dico che l’Inter debba vincere il trofeo ma provare ad andare avanti il più possibile. Lukaku? Su di lui la vedo in maniera diversa. Innanzitutto tornare dove non si è fatto bene ma benissimo è sempre rischioso. Poi a inizio stagione il giocatore ha avuto un infortunio serio che lo ha condizionato. Sulle sue prestazioni non c’entra l’assenza di Conte: Inzaghi è stato preso all’Inter proprio perché il suo gioco assomigliava a quello di Antonio.