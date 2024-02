Inter-Juve: le decisioni del giudice sportivo su Inzaghi

06/02/2024 18:06

Simone Inzaghi non sarà in panchina contro la Roma. Le decisioni del Giudice Sportivo hanno confermato quanto si pensava già dopo la gara tra Inter e Juventus di domenica sera. Il tecnico nerazzurro è stato infatti ammonito nel corso del big match e sarà squalificato per la partita contro la Roma. Ma non è l’unica decisione che riguarda la gara tra Inter e Juventus. Anche la lista di ammende colpisce il derby d’Italia che si è giocato domenica sera. Proprio le due squadra sono state tra le più penalizzate dal punto di vista economico per le intemperanze dei proprio tifosi: per ognuna delle due infatti ci sono da appagar 10mila euro, colpa dovuta in gran parte al lancio di fumogeni nel corso del match. Gli altri squalificati sono: gli altri fermati per una giornata: si tratta di Michel Aebischer (Bologna), Danilo (Juventus), Ederson (Atalanta), Valentin Gendrey (Lecce), Roberto Pereyra (Udinese), Luca Ranieri (Fiorentina), Tijani Reijnders (Milan), Nicolò Rovella (Lazio), Mario Rui (Napoli), Tomas Suslov (Hellas Verona) e Sebastian Walukiewicz (Empoli).