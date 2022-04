Inter, Inzaghi manda un messaggio alla Lazio

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine dell'ottima prova della sua Inter contro la Roma, Simone Inzaghi si gode il 3-1 e spiega:

Sono soddisfatto della concentrazione . Temevo molto questa partita che veniva dopo aver speso tanto nel derby, contro una squadra che non perdeva da 12 partite ed erano in forma. Devo fare i complimenti ai ragazzi.

Poi sul gran momento di Lautaro:

Aveva bisogno del gol , ma non è stato mai un problema. C'è stato un periodo in cui non segnava, ma si trovava comunque sempre davanti al portiere. Si è sempre allenato benissimo. Ora segna e ce lo godiamo .

Scudetto?

Finalmente si gioca con il Bologna. In tasca non penso si di avere un pezzo di Scudetto, ma questa sera ci trovo una vittoria importantissima. Stiamo facendo bene e ci abbiamo anche incastrato la finale di Coppa Italia che volevamo tantissimo. Vogliamo giocarci le ultime sfide con il petto in fuori per fare il meglio possibile.