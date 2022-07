Inter, in difesa un rinforzo low cost: Repubblica fa il nome

25/07/2022 10:38

Doveva arrivare Bremer, era stato prenotato pure Milenkovic. Ma non solo. Stando ai rumors del calciomercato, l'Inter aveva opzionato altri gioielli del panorama internazionale come lo svizzero Akanji. Tutte chiacchiere. La verità è che, senza soldi, la società nerazzurra non ha avuto la possibilità di affondare il colpo. E così, sempre che all'ultimo momento Skriniar non prenda la via di Parigi, l'unico rinforzo per Inzaghi sarà un affare low cost, riguardante un calciatore stagionato, già avuto a disposizione dal tecnico nel corso della sua esperienza alla Lazio. Stiamo parlando naturalmente di Acerbi, il nome fatto espressamente dal quotidiano Repubblica nel corso del suo punto della situazione sul mercato dell'Inter: