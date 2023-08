Inter: in attacco Lautaro unica certezza, poi tanti guai

15/08/2023 09:51

Simone Inzaghi è reduce da un'annata davvero positiva e dopo aver vinto le due coppe nazionali e aver sfiorato l'impresa nella finale di Champions League contro il Manchester City, si prepara alla nuova stagione che è ormai alle porte.

I nerazzurri arrivano da una sessione di mercato che, ad oggi, non ha entusiasmato il tecnico piacentino e la tifoseria, soprattutto per il reparto offensivo che al momento sembra pesare soltanto sulle spalle di Lautaro Martinez. Il campione del mondo, con la fascia da capitano al braccio, è davvero in grande forma e ha dimostrato tanto attaccamento anche in occasione delle amichevoli estive dove ha esultato come se fossero partite vere. Purtroppo, a parte l'argentino, il resto dell'attacco stenta a decollare; il neoacquisto Marcus Thuram è rimasto a secco di gol in questa preparazione estiva e si è dimostrato parecchio fuori dalle dinamiche di gioco nerazzurre, apparendo spaesato sul terreno di gioco. L'ultimissimo rinforzo Marko Arnautovic preoccupa per i tanti infortuni che ha subito la scorsa stagione e parteciperà agli allenamenti con i compagni solo dopo Ferragosto e quindi molto in ritardo rispetto al gruppo per poter ambire ad un posto nella prima gara di campionato contro il Monza. Joaquin Correa sembra irriconoscibile dal giocatore veloce e pericoloso ai tempi della Lazio e in questi due anni non ha per nulla dimostrato il suo talento che sembrava palese in biancoceleste. Se a questo aggiungiamo la vicenda Lukaku che ha fatto infuriare i tifosi, le speranze di vedere un'Inter prolifica sotto rete si abbassano drasticamente e preoccupano l'ambiente.

Inter, cambiano i piani scudetto per Simone Inzaghi

Con il quadro offensivo a disposizione e con le perdite di Dzeko, Brozovic e Skriniar, sembra al momento eccessivo chiedere a Simone Inzaghi di provare a competere per la corsa scudetto. L'annata scorsa il tecnico ex Lazio ha letteralmente compiuto un miracolo diventando vicecampione d'Europa e nonostante questo ha ricevuto molte critiche per il cammino discontinuo in campionato. Ad oggi la società di Zhang, a meno di ultimissimi colpi sul mercato, non ha regalato acquisti stellari e potrebbe rivedere gli obiettivi per l'anno prossimo, abbassando le pretese di vittoria del campionato e dando all'allenatore la possibilità di lavorare con meno pressioni.

A cura di Massimo Santalucia