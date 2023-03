Inter, il futuro di Correa in bilico: la strategia del club nerazzurro

29/03/2023 14:11

Il futuro di Joaquin Correa è sempre più lontano da Milano. Il giocatore argentino non ha mai davvero convinto con la maglia dell’Inter, complici anche i tanti infortuni non è mai riuscito a esprimere il suo talento. Simone Inzaghi lo aveva voluto fortemente con sé dopo la sua avventura alla Lazio ma a fine stagione le strade si separeranno. In casa Inter si ragiona però sulla migliore strategia da adottare in questo momento: i 31 milioni spesi per strapparlo alla Lazio di Lotito penso ancora a bilancio e le sue prestazioni non hanno di certo attirato grandi compratori. Il club nerazzurro però, stando anche a quanto scrive il Corriere dello Sport, vuole prendere altre direzione e visto che il contratto dell’argentino scadrà nel 2025, non è da scartare neanche l’ipotesi che il giocatore possa andare via in prestito, con la speranza che le sua valutazione cresca per poi dare l’addio definitivo all’Inter.