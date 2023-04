Inter, il discorso di Inzaghi alla squadra: tre punti fermi

18/04/2023 10:41

Sono giorni cruciali per Simone Inzaghi. Contro il Benfica l'allenatore approdato a Milano la scorsa estate dalla Lazio si giocherà la panchina in una notte da all-in: potrebbe riportare l'Inter in semifinale di Champions, o potrebbe fare le valigie. Tutto dipenderà dall'esito del match coi portoghesi, a loro volta precipitati in una crisi insospettabile fino a un paio di settimane fa. L'esigenza numero uno per l'Inter e per il suo allenatore in questo frangente è quella di mantenere calma e serenità. Inzaghi ha fatto un discorso alla squadra battendo su alcuni concetti, come riporta il Corriere dello Sport: