Inter, il caso Acerbi preoccupa Bergomi: Ecco chi sceglierei al suo posto

Nei prossimi giorni la Procura della FIGC deciderà la punizione da infliggere a Francesco Acerbi, dopo la frase razzista rivolta a Juan Jesus nel finale di partita tra Inter-Napoli. Alla luce di questo motivo, se la condanna sarà di dieci giornate effettive, la società nerazzurra potrebbe mettere alla porta l'ex difensore della Lazio. Tra il caso Acerbi e l'infortunio di De Vrij, Simone Inzaghi si trova quindi in difficoltà, ma le valutazioni riguardano già la prossima stagione. Sul tema si è espresso Beppe Bergomi, giornalista di Sky Sport e tifoso della squadra nerazzurra. Ecco cosa ha detto:

Il carattere, l’attenzione e la concentrazione, perché non sbaglia mai partita. Ma soprattutto ha una personalità forte: se ricordate i mugugni quando stava arrivando dalla Lazio, io dicevo sempre “ragazzi, questo signore ha l’orgoglio, ha gli attributi”. Insieme a Buongiorno del Torino, in quel ruolo, è il miglior difensore italiano. Kim del Bayern Monaco, invece, non ha quella personalità o quel carisma per comandare una linea difensiva, secondo me farebbe fatica. Ha velocità e ha qualità, ma ci vogliono altre peculiarità, non lo sceglierei. Smalling con José Mourinho era perfetto perché era una squadra che difendeva bassa. Quello di Inzaghi è un calcio di relazione, si deve giocare di più e scappare meno indietro… Onestamente farei fatica a vederlo in questa Inter. Poi c'è il lavoro che si può fare, ma oggi direi di no.