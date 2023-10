Inter, ecco il bomber che sognava Inzaghi questa estate

15/10/2023 14:32

L'addio di Dzeko e il voltafaccia di Lukaku l'avevano spaventato. Simone Inzaghi nei momenti di dubbio questa estate aveva avuto un'idea non male per risolvere il problema attacco all'Inter. Perché non portare con sè anche Immobile? Con Acerbi la cosa aveva funzionato, con Correa no ma il tecnico nerazzurro era convinto che Ciro all'Inter non avrebbe fallito. Lo rivela il Corriere dello Sport, che svela un retroscena di mercato riguardante i nerazzurri e l'ex tecnico della Lazio.