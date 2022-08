Inter, dopo la visita in sede del procuratore si riaccende la rivolta

23/08/2022 18:41

È notizia di queste ore l'arrivo nella sede dell'Inter di Federico Pastorello, procuratore tra gli altri di Francesco Acerbi, che però larga parte della tifoseria proprio non vuole vedere vestire la maglia neroazzurra.

Ritenuto troppo vicino al Milan, e persino indiretto responsabile dello scudetto dei rossoneri lo scorso anno, e considerato sin troppo maturo (il difensore ha compiuto lo scorso febbraio 34 anni): questi sono i motivi principali per cui la base ribolle da giorni. E la presenza di Pastorello negli uffici Inter ha rinfocolato ulteriormente la vis polemica.

Su Twitter si leggono commenti del tenore "Il pastorello dovrebbe essere bandito dalla sede dell'Inter", mentre altri fanno notare che si tratta di una scelta dettata dalla volontà di Inzaghi di trasferire un altro calciatore dei tempi in cui allenava la Lazio, facendo presente altre operazioni simili avvenute in passato anche con Conte ("Nainggolan,Vidal,Correa e Caicedo non bastano questi a fare capire che comprare il cocco dell'allenatore non serve???"). E poi "Stai lontano da Appiano", altri che minacciano fischi a San Siro (o meglio, "Non è una minaccia, è una promessa!!!") e via così ("Venduto, non ti vogliamo", "Cioè è schifato e fuori rosa alla Lazio dovremmo prenderlo noi?"...), il tutto incorniciato dall'hashtag #AcerbiNonLoVogliamo. La tribuna del web, si sa, è tutto fuorché garantista.