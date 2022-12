Inter, deciso il piano per la difesa: l’occasione giusta gioca in serie A

28/12/2022 12:55

L’Inter prova a giocare d’anticipo. La difesa potrebbe diventare un reparto a cui Marotta e Ausilio dovranno mettere mano nel corso della prossima estate ed allora meglio provare a prevenire, stabilendo una strategia già con qualche mese di anticipo. C’è una bilancio che bisogna tenere d’occhio e quindi comincia la caccia all’occasione giusta. Occasione che potrebbe arrivare proprio dalla serie A, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, che fa il nome del brasiliano Rodrigo Becao. Nella difesa nerazzurra in questo momento sono essere tutti in bilico a cominciare da Skriniar per finire a De Vrij passando anche per Acerbi (in prestito dalla Lazio fino a fine stagione). Il difensore centrale dell’Udinese sembra avere tutti i requisiti giusti per fare al caso dell’Inter. Con un contratto in scadenza nel 2024 la richiesta del team friulano si dovrebbe aggirare intorno ai 10 milioni di euro, l’ingaggio rientra nei parametri del club nerazzurro e l’esperienza italiana (111 presenze con la maglia dell’Udinese) e la sua duttilità tattico, lo rendono uno degli obiettivi primari. Bisogna però stare attenti alla concorrenza del Napoli che da sempre ha ottimi rapporti con l’Udinese.