Inter, CorSera: Insigne? Uno specchietto per allodole

12/08/2021 18:49

La notizia dell'interessamento dell'Inter per Lorenzo Insigne è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, la trattativa per il capitano azzurro sarebbe solo un escamotage di Beppe Marotta per fare abbassare le pretese per quello che, secondo il CorSera, sarebbe il vero obiettivo di mercato dei nerazzurri: Joaquin Correa.

Il quotidiano spiega come Insigne e il Napoli restino comunque ancora lontani in merito alla questione rinnovo, con il club di De Laurentiis disposto anche a sacrificare il suo capitano nel caso arrivasse l'offerta giusta. Offerta, quantificabile in 25 milioni di euro. L'Inter ci pensa, ma l'obiettivo è l'argentino della Lazio, come da preferenza di Simone Inzaghi.

Per Correa, Lotito chiede non meno di 35-40 milioni ed è qui che entra in gioco Insigne, in un gioco delle parti creato ad arte da Beppe Marotta per provare a mettere pressione alla Lazio e provare a strappare uno sconto negli ultimi giorni di calciomercato. In tutto ciò, però, Insigne resterebbe l'alternativa low cost, magari anche per l'anno prossimo, visto che al momento tra il Napoli e il suo capitano l'accordo per il rinnovo sembra un miraggio.