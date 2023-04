Inter, Correa ha un estimatore: ecco dove potrebbe andare

14/04/2023 15:57

Il destino di Joaquin Correa è sempre in bilico. L’attaccante argentino non è mai riuscito a ingranare con la maglia dell’Inter anche complici i tanti infortuni che ne hanno minato il suo impiego con regolarità. Contro il Monza, Simone Inzaghi gli potrebbe concedere una nuova opportunità puntando sul turnover prima della sfida di ritorno con il Benfica in programma per mercoledì prossimo. Per Correa però le possibilità di continuare a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione sono sempre meno, i 35 milioni versati dai nerazzurri alla Lazio nell’estate del 2021 non hanno pagato i dividendi sperati in termini di risultati con il giocatore che è sceso in campo solo per 20 partite, segnando tre gol e un assist. El Tucu ha un contratto che lo lega alla società milanese fino al 2025 ma Marotta e Ausilio cercheranno compratori la prossima estate e dall’Inghilterra avanza in maniera sempre più consistente la candidatura dell’Everton. Sulle tracce del giocatore però ci sono anche altre due inglesi come West Han e Aston Villa ed il Siviglia.