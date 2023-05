Inter, Calhanoglu lancia un messaggio ai tifosi e alla squadra

03/05/2023 20:32

Testa solo al Verona. E’ questo l’avvertimento di Hakan Calhanoglu alla squadra e ai tifosi nerazzurri. L’Inter si prepara a scendere in campo sul campo del Verona nella 33esima giornata di serie A. Una gara fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi che dopo il successo con la Lazio deve provare a conquistare altri tre punti in classifica per riuscire a rimanere agganciata alla zona Champions. E il centrocampista turco lancia l’avvertimento ai microfoni di InterTv.