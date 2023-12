Inter, c'è un caso Frattesi? Si infiamma il web

10/12/2023 20:56

Negli ultimi giorni sta facendo discutere l'utilizzo di Davide Frattesi da parte di Simone Inzaghi. Uno degli acquisti pregiati del mercato estivo nerazzurro non disputa una partita da titolare dal primo minuto dal match contro l'Empoli del 24 settembre, sino ad arrivare al trionfale 4-0 rifilato all'Udinese dove però l'ex Sassuolo non ha mai toccato il rettangolo da gioco.

Pare però che il diretto interessato stia accettando questa situazione. Inzaghi gli sta preferendo Sensi, e come ha spiegato lo stesso tecnico di recente "Davide deve stare tranquillo e continuare così perché sta dando segnali importantissimi: si allena benissimo e per come lavora vorrebbe più spazio, ma ha davanti a sé due giocatori importanti”. E a quanto pare il tecnico ha voluto risparmiare Frattesi per la sfida in Champions del prossimo martedì contro la Real Sociedad, e successivamente nel match di campionato contro la Lazio.

Intanto però sul web si sta scatenando la bagarre dei commenti, e che coinvolge tifosi e non. "Giornalai vogliono innescare sempre polemiche", scrive qualcuno. E ancora, un altro rivolgendosi ai media: "Siete voi a trovare casi. Non preocupatevi. Stiamo a meraviglia e poco importa chi gioca. Nell'Inter, con quello che ha fatto Bisseck ieri sera, ci sono 22 titolari ed e cosi che si vincono gli trofei". E poi un altro utente sui social afferma: "Ogni giorno qualcuno prova a seminare zizzania per fare diventare Frattesi un problema. Questo sarà sicuramente il futuro titolare dell'Inter".

Ma c'è anche chi polemizza contro il club: "Un giocatore così forte per 33 milioni ha anche bisogno di giocare: se non è possibile metterlo titolare bisognava darlo in prestito. Invece così Frattesi perde valore e l'Inter paga un ingaggio a vuoto".