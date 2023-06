Inter-Audero, contatto: l'agente del portiere fa una rivelazione importante

29/06/2023 19:21

E' noto da tempo che l'Inter abbia messo gli occhi addosso ad Emil Audero, portiere in forza alla Sampdoria. Come riportato nei giorni scorsi da Sky Sport, il club nerazzurro è sempre alla ricerca di un portiere in seconda che possa far rifiatare André Onana o chi eventualmente prenderà il suo posto. Sulle tracce dell'italoindonesiano ci sono anche Bologna, Lazio e Napoli: la richiesta dei blucerchiati è di circa 10 milioni di euro.

E nella giornata di oggi, come riportato da tuttomercatoweb.com, l'agente del giocatore, Tullio Tinti, ha parlato del la possibilità di un futuro da interista, dopo la visita ai dirigenti nerazzurri in sede: “Negli ultimi anni ha dimostrato di avere tanta qualità ed è attenzionato, non solo dall’Inter ma da tante squadre. Ne avete parlato anche oggi? Io parlo di mille cose, non ricordo… Può venire a giocarsi il posto da titolare? Non abbiamo affrontato certi argomenti, ma può fare il primo o il secondo senza problemi”.