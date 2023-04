Inter, arriva la prima cessione: i nerazzurri incassano 20 milioni

12/04/2023 16:45

L’Inter mette a segno la prima cessione della stagione, anche prima della fine della stagione stessa. La notizia arriva dalla Gazzetta dello Sport che rivela come il Sassuolo abbia comunicato di aver riscattato l’attaccante Andrea Pinamonti per una cifra di 20 milioni di euro, visto che si sono avverate le condizioni che rendevano il riscatto obbligatorio da parte del club neroverde. La società nerazzurra vanta ancora un diritto di recompra sul giocatore che se non sancito dai contatti, lo è per un accordo avvenuto tra i dirigenti nella scorsa stagione. Ma il futuro di Pinamonti potrebbe comunque essere in una terza squadra visto che sulle tracce del giocatore c’è la Lazio di Maurizio Sarri. I biancazzurri hanno mostrato grande interesse per il calciatore che potrebbe rappresentare il futuro dopo Ciro Immobile.