Incidente Immobile, semaforo non funzionante? La nota del Comune di Roma

"Il semaforo è perfettamente funzionante. Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l'impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale".

Continuano le indagini volte ad accertare le responsabilità dell 'incidente che ha coinvolto un tram e l'auto su cui viaggiavano l 'attaccante della Lazio Ciro Immobile e la figlia a Roma. Chi è passato col rosso? Il centravanti oppure il conducente del mezzo pubblico, che si sono rimpallati le responsabilità dell'accaduto? C'è anche l'ipotesi di un malfunzionamento dei semafori, che però è stata esclusa con una nota ufficiale da Roma Servizi per la Mobilità , la municipalizzata del comune di Roma che si occupa della gestione del servizio:

