Inchiesta Juve, Figc contro il Tar su carta Covisoc: è caos

“La stessa Figc intenderebbe invece ricorrere al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar che ha imposto alla Covisoc la consegna della nota 10940 (una comunicazione tra procura e Covisoc ) ai legali bianconeri. Un documento che secondo la difesa potrebbe invalidare l’intero processo per un vizio procedurale. Questo è uno dei 9 punti del ricorso juventino. La Figc denuncia la disapplicazione della pregiudiziale sportiva, visto che si è andati dal giudice amministrativo senza passare dai primi tre gradi”.

Contro la decisione del Tar sarebbe dunque pronta a ricorrere la Figc . Ciò su cui intende far leva la Federcalcio, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, è il fatto che non sia stata applicata la pregiudiziale sportiva: prima di andare davanti al giudice amministrativo, occorreva passare dai primi tre gradi di giudizio. Il quotidiano sportivo scrive:

Sta entrando in un ginepraio senza uscita l'inchiesta Prisma sulla Juventus . Ha cambiato le carte in tavola la sentenza del Tar Lazio che ha accolto la richiesta dei legali della Juventus di poter visionare le lettere scambiate dalla Procura federale della Figc con la Covisoc . Ovvero le “carte segrete” che, secondo la difesa della Juve, dimostrerebbero che il procuratore federale Chinè sapeva delle possibili irregolarità sulle plusvalenze già nell’aprile 2021.

