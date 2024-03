Immobile perdona, Kane no

06/03/2024 12:30

La più famosa legge non scritta del calcio recita: "gol sbagliato, gol subito". Un detto che, come sanno bene gli appassionati, non sbaglia mai ed è sempre attuale. Ieri a farne le spese, loro malgrado, sono stati i tifosi laziali, che hanno visto prima il loro beniamino – Ciro Immobile, uno che con la maglia biancoceleste ha segnato 206 reti – divorarsi la palla del possibile 0-1 e un minuto dopo Harry Kane colpire in modo implacabile. Due occasioni peraltro simili, due colpi di testa sporchi, con la palla che è sgusciata all'improvviso, ma dall'esecuzione purtroppo differente da parte dei due attaccanti. Imprecisa quella del numero 17 della Lazio, più fortunata quella del bomber inglese, aiutato anche da un intervento imperfetto di Provedel. La sfida fra Bayern Monaco e Lazio, fino a quel momento equilibrata, si è decisa probabilmente lì, con quel doppio episodio che ha sorriso ai bavaresi. Piuttosto simile, nello svolgimento, anche la rete del momentaneo raddoppio della formazione di casa, con un altro tiro in porta (questa volta di De Ligt) deviato in rete da un vecchio leone come Thomas Müller: una mazzata altrettanto pesante per l'undici di Sarri, arrivata proprio allo scadere del primo tempo. Nella ripresa non c'è più stata storia e così, mentre Immobile finiva per essere sostituito da Castellanos al 61', Kane colpiva ancora, fissando il punteggio sul definitivo 3-0. La Lazio saluta così la Champions League, vanificando il successo per 1-0 ottenuto nel match d'andata degli ottavi di finale.

Nonostante l'evidente superiorità della rosa bavarese, il rammarico rimane però grande in casa biancoceleste, perché il Bayern era arrivato a giocarsi questo incontro nel periodo peggiore della sua storia recente e soprattutto perché, se quell'occasione capitata a Immobile non fosse stata sciupata, il verdetto forse avrebbe potuto essere diverso.

Alberto Farinone