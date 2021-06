Immobile: Lukaku ringrazi Conte, io e Mancini? Vi spiego

Fosse solo un duello personale l'Italia partirebbe con l'handicap perchè per quanto si possa stimare Immobile è chiaro che Lukaku è un'altra cosa. E' Italia-Belgio e non Immobile-Lukaku ed è lo stesso bomber della Lazio a ricordarlo

Poteva arrivare Ronaldo al posto del centravanti dell'Inter

"E' stata una gara intensa, combattuta. Non facevamo il tifo per nessuna delle due. Sono tutte e due forti: il Portogallo nel secondo tempo avrebbe meritato qualcosa di più, il Belgio nel primo ha mostrato il suo potenziale. Ronaldo? Tutti lo vogliono sfidare, è il migliore. Da quando è arrivato in Serie A la competitività si è alzata notevolmenteSpagna, Belgio, Inghilterra, Germania. Sono le Nazionali più forti rimaste, ci mancano tre gare per l'obiettivo e vogliamo arrivare in fondo".

Immobile si sente cresciuto



"Aver sbagliato qualche gol in passato, gli errori fatti, il Mondiale mancato, possono pesare. Non sto facendo autocritica, sono soddisfatto enormemente di quel che sto e stiamo facendo. Mai come ora ho il supporto e la fiducia di tutti: qui non è mai stato così. Ho fatto 15 gol in Nazionale, sono pochi, avrei voluto segnarne di più ma una vittoria può cancellare il passato e le storie precedentemente dette. Sto cercando di cancellare il passato con questo Europeo. Per me è importante, l'ho dimostrato con la Turchia, mi preoccupa non riuscire ad aiutare la squadra ma voglio andare avanti".