Immobile dimesso dall'ospedale, i tempi di recupero

18/04/2023 19:19

L'incidente del semaforo che ha coinvolto Ciro Immobile, in auto con le proprie figlie, e il conducente del tram nella zona del ponte Matteotti di Roma si è fortunatamente conclusa senza drammi, a parte ovviamente delle contusioni e un gran spavento.

Per l'attaccante della Lazio intanto arrivano buone notizie: il capitano è stato dimesso dal policlinico Gemelli nella giornata di oggi. Per Immobile ora ci sarà un periodo di riposo, ma il club conta di poter riavere il suo giocatore per il turno di campionato del prossimo 30 aprile, quando la Lazio affronterà l'Inter.

Resta comunque da chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo uno studio di Cityrailways, l'attaccante andava ad 80 km all'ora; da un'altra prospettiva, invece, il racconto di un tassista di Roma di lunga esperienza al Messaggero rivela come in quel determinato incrocio il semaforo avesse dei malfunzionamenti, come il rosso che rimaneva per un tempo lunghissimo e il verde che invece durava un lasso di tempo eccessivamente breve.