Il Ranking Uefa cambia ancora: la posizione delle squadre italiane

11/06/2023 18:40

Tre squadre italiane nelle finali Europee ma nessuna vittoria. La stagione del calcio italiano si chiude con una mezza delusione anche se i successi di quest’annata sembrano essere di buon auspicio per il futuro. Dopo la finale di Champions League che ha visto la vittoria del Manchester City ai danni dell’Inter, l’Uefa ha pubblicato il nuovo ranking che in cima vede proprio la squadra inglese (143 punti) guidata in panchina da Pep Guardiola. Al secondo posto rimane il Bayern Monaco, nonostante un anno piuttosto deludente, a quota 136 punti. Terzo posto per il Chelsea (126 punti), quarto il Liverpool (123 punti) e a chiudere la Top 5 ci pensa il Real Madrid con 121 punti. La prima delle italiane è la Juventus che si piazza all’ottavo posto a quota 101 punti. Al decimo posto la Roma con 96 punti, stesso punteggio ma 11esima piazza per l’Inter. Il Napoli si piazza al 19esimo posto con 81 punti, mentre il Milan sale al 36esimo a quota 50 punti. Perdere posizioni la Lazio, al 42esimo posto. Mentre la Fiorentina sale al posto numero 80 con 20 punti.