Il Napoli torna al lavoro: le condizioni di Meret, Natan e Olivera

24/01/2024 18:15

Archiviata la delusione della finale di Supercoppa persa contro l'Inter a Riyadh, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center in vista del match di domenica (alle 18) contro la Lazio. Per gli azzurri di Mazzarri attivazione attraverso un circuito ad ostacoli, quindi lavoro aerobico e chiusura con partitella a campo ridotto. Meret ha fatto terapie e lavoro in palestra. Per Natan e Olivera allenamento personalizzato in palestra e campo. Primo giorno di allenamento al centro sportivo del Napoli per i nuovi arrivi Traorè e Ngonge.