Il Napoli prepara la sfida con la Lazio: l'iniziativa di De Laurentiis

25/01/2024 19:28

A tre giorni dall'importantissima sfida contro la Lazio all'Olimpico, il Napoli di Walter Mazzarri è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno per la seconda seduta dopo il rientro in Italia dall'Arabia Saudita.

Secondo Sky Sport all'allenamento degli azzurri si è presentato anche il presidente Aurelio De Laurentiis: il numero uno azzurro è rimasto all'interno del centro sportivo per circa mezzora, periodo durante il quale ha incontrato la squadra ed il tecnico di San Vincenzo.

La squadra si è allenata in vista del match dell'Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura con partita a tutto campo. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.