Il GUP ha deciso sulla territorialità dell'inchiesta sulla Juve

10/05/2023 18:04

In merito alla competenza territoriale del processo sui conti della Juventus (la Procura di Torino aveva ribadito l'intenzione di trattenere il procedimento in Piemonte, mentre la maggioranza delle parti civili avevano chiesto che la decisione venisse affidata alla Corte di Cassazione o che il processo venisse assegnato da subito a Milano per non allungare ulteriormente i tempi). Il Giudice per le udienze preliminari Marco Picco, sul secondo filone inchiesta Prisma, ha rimandato alla Corte di Cassazione la decisione sulla competenza territoriale. Allo stesso tempo, in attesa della decisione della Cassazione, ha fissato la nuova udienza per il 26 ottobre.