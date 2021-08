Inter: Il gioco delle coppie esalta Inzaghi: 4 punte, la gerarchia

29/08/2021 14:54

L'anno scorso era un incubo se Lukaku aveva un problema fisico o se veniva il raffreddore a Lautaro, considerando anche le tante assenze di Sanchez. Quest'anno, pur senza il Totem Big Rom, l'Inter sembra al momento la squadra più coperta e completa in attacco. Se il cileno torna a livelli di condizioni accettabili i quattro attaccanti a disposizione di Inzaghi consentono un turnover efficace e la possibilità di cambiare a seconda del momento e degli avversari. Dzeko, Correa, Lautaro e Sanchez sembrano assortiti alla perfezione per caratteristiche e duttilità, solo l'imbarazzo della scelta per il tecnico nerazzurro.

Dzeko è l'unica vera punta centrale, certo, ma all'occorrenza sia il Toro che il Tucu possono agire da centravanti. La versatilità dell'ex Lazio consente anche un tridente da sogno, visto che Correa può agire sia sulla fascia che dietro le due punte. Senza dimenticare Sanchez che può essere la ciliegina sulla torta quando si tratterà di far rifiatare qualcuno. Il gioco delle coppie è partito: sulla carta chi dovrebbe giocare più di tutti è Lautaro - prossimo al rinnovo - con Dzeko che foss'anche per motivi anagrafici potrebbe essere tenuto a riposo per i tanti impegni tra Champions e campionato ma Inzaghi non vuole gerarchie e si gode i quattro del gol, pronto a sperimentare nuove soluzioni.