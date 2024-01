Il dato agghiacciante che inchioda il Napoli campione d'Italia

08/01/2024 10:08

E' agghiacciante il dato del Napoli relativo alle classifiche a confronto tra questo campionato e quello scorso alla fine del girone d'andata. Gli azzurri con Spalletti avevano 22 punti in più, nessuno ha fatto peggio quest'anno. Rispetto alla scorsa stagione l'Inter capolista gira con undici punti in più. Saldo decisamente positivo anche per la Juventus seconda della classe: +8. Negativo anche il confronto dell'Udinese: un anno fa girò a ventotto punti, quest'anno a 17. Questo il quadro completo



Inter 48 punti (+11 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 19 giornate)

*Juventus 46 (+8)

Milan 39 (+1)

Fiorentina 33 (+10)

Bologna 31 (+8)

Atalanta 30 (-5)

Lazio 30 (-7)

Roma 29 (-8)

Napoli 28 (-22)

Torino 27 (+1)

Monza 25 (+3)

Genoa 21 (in Serie B)

Lecce 21 (+1)

Sassuolo 19 (+2)

Frosinone 19 (in Serie B)

Udinese 17 (-11)

Cagliari 15 (in Serie B)

Hellas Verona 14 (+2)

Empoli 13 (-12)

Salernitana 12 (-6)