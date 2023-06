I voti di Criscitiello: 6 al Milan, 6,5 all'Inter e 4,5 alla Juve

05/06/2023 08:12

E' un pagellone delle squadre di A l'editoriale di Michele Criscitiello per Sportitalia.com. Questi i voti alle big (anche 8 a Lazio e Monza, 7 al Lecce e 6,5 all'Atalanta)

INTER VOTO 6,5

Voto 9 alla stagione. Ma qui stiamo giudicando il campionato, quindi, il voto si abbassa di tanto. In campionato la squadra poteva e doveva fare di più ma ha fatto bene Inzaghi a concentrarsi sulle coppe una volta capito che quest'anno potevi anche giocare con Ronaldo e Recoba ma il Napoli non lo fermavi mai. Ottima gestione del tecnico anche se poi diventava difficile spiegare al popolino così tante sconfitte con Monza, Empoli e Udinese. Invece la strategia è stata perfetta. Secondo, terzo o quarto non ti cambia nulla. Come non cambiano 3-4-7-10 sconfitte. E' solo questione di immagine.

JUVENTUS VOTO 4,5

Alla fine dei conti il campionato sarebbe anche decente se togli il meno 10 e ti porti a casa la qualificazione Champions. Abbiamo, però, visto talmente tanta approssimazione che non puoi arrivare neanche alla mediocrità. Qui c'è da rifondare anche i raccattapalle. La società in primis: fatto. Il Direttore: fatto. Serve cambiare allenatore, saranno problemi del contabile se Allegri ha altri due anni di contratto ma presentarsi con Allegri in ritiro significa non aver capito che guai sta facendo il tecnico da due anni. Salviamo solo gli avvocati. Strategia perfetta e vincente.

MILAN VOTO 6

Stagione non all'altezza del tricolore portato sul petto durante tutto l'anno. Qui si giudica il campionato e non la stagione complessiva ma cambia poco. Gli acquisti estivi risultano, alla distanza, tutti sbagliati. T Non si può festeggiare la Champions perché ci vai grazie al -10 della Juventus, altrimenti, staremmo parlando di un Milan clamorosamente in Europa League. Stagione da cancellare. Adesso via alla rivoluzione. 6 politico e di fiducia per quanto visto un anno fa.

NAPOLI VOTO 10

Il calcio è così. Ti escono delle stagioni perfette. L'annata del Napoli ti capita una volta ogni 100 anni. De Laurentiis ha fatto un capolavoro negli anni. Spalletti è un grande allenatore che quando non vede i fantasmi in giro per casa non ha mezzo rivale nel suo mestiere. Le partenze di DS e allenatore, però, confermano che ci potrà essere un altro grande Napoli ma non ci sarà più questo Napoli. Non si può costruire a lungo termine e questo è un peccato.

ROMA VOTO 5,5

Un'altra stagione buttata, con una chiusura ingloriosa con danno di immagine per allenatore, società e tifosi. La Roma di Mourinho, tranne la coppa dello scorso anno, non raggiunge risultati. Campionato da dimenticare, accentuato dal grande lavoro fatto in città dalla squadra sulla carta più debole: la Lazio. Mourinho riempie gli stadi e strappa titoli (di giornale) ma zero tituli quest'anno e soprattutto ancora zero qualificazione in Champions, nonostante il -10 della Juve. La società deve cambiare registro.