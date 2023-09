Gazzetta all'attacco: perché un big del Milan non è mai chiamato in nazionale?

La Gazzetta dello Sport non si spiega come mai una delle colonne del Milan non sia convocato nella sua nazionale. Che poi sarebbe quella italiana, visto che la "colonna" in questione è proprio il capitano, Davide Calabria. Uno dei pochi italiani del Milan, che però la nazionale non la vede mai. I tifosi rossoneri non ne fanno un dramma, anzi probabilmente tirano un sospiro di sollievo visti i tanti infortuni degli altri convocati, ma la domanda è lecita. Si legge sull'edizione online della Rosea:

"Nei 29 chiamati da Spalletti il capitano rossonero non c'è, e se alla gente rossonera va bene così - gli infortuni in nazionale è uno degli spauracchi più grandi, e bisogna dire che il Milan spesso ci "dà dentro" in questo senso -, porsi la domanda è lecito. Va detto che a destra Di Lorenzo è un titolare indiscutibile, e questo appare evidente. E, alla luce dei convocati attuali, in caso di problemi si passerebbe a Darmian. La riflessione semmai è sul fatto che Calabria possa avere o no le qualità per rientrare almeno nel gruppo dei 29. Davide negli ultimi anni ha vissuto qualche paradosso: titolare fisso del Milan scudettato e cliente stabile in Champions, con la fascia da capitano al braccio, ma non considerato a Coverciano. Con Mancini si è arrivati persino al punto che l'ex c.t. preferiva chiamare Florenzi, che di Davide è la riserva in rossonero. Non resta allora che attendere il secondo giro di chiamate da parte di Spalletti per metà ottobre. Intanto, si potrebbe dire beffardamente, l'Italia è in ritiro proprio a Milanello, dove Calabria in queste settimane con Pioli sta diventando una delle armi tattiche più importanti del Milan".