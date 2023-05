Gagliardini dopo l'Inter: il futuro del parametro zero riserva una sorpresa

23/05/2023 21:48

Roberto Gagliardini sta per concludere la sua esperienza all'Inter, iniziata nel 2017 con premesse ben diverse dalle conclusioni di una parabola in picchiata per il centrocampista.

Il mesto finale con la controprestazione ricca di falli e errori clamorosi contro il Napoli, partita persa per 3-1, ha contribuito a far calare definitivamente il sipario sul contratto del giocatore, con il club non intenzionato a proporre il rinnovo su un contratto in scadenza. E ora che ne sarà del classe 1994? Per l'ex Atalanta, stando a quanto spiffera Calciomercato.com, ci potrebbe essere un potenziale approdo alla Lazio, oppure al Monza. Queste le due squadre al momento interessate a Gagliardini, con la seconda che accoglierebbe così un altro ex interista sul limitare della carriera dopo Andrea Ranocchia.

Ma potrebbe esserci una terza via, e che sarebbe clamorosa, ovvero il ritorno all'Atalanta. Nel caso, una chiusura del cerchio per il nativo della provincia di Bergamo. E secondo Calciomercato.com le parti sarebbe propense a venirsi incontro.