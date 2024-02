Frosinone-Milan, le probabili formazioni: Pioli non cambia il centrocampo

02/02/2024 15:23

Una sfida da non sottovalutare. Il Milan e Stefano Pioli vanno a Frosinone con il dichiarato obiettivo di portare a casa altri tre punti per continuare a restare nelle zone altissime della classifica. Il mezzo passo falso contro il Bologna non è andato giù alla squadra che punta a un riscatto immediato contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Torna in gruppo Ismael Bennacer, che dopo gli impegni in Coppa d’Africa e il piccolo problema muscolare, sembra essere pienamente recuperato e sarà convocato per la sfida con i ciociari ma dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo sarà confermata la coppia formata da Adli e Reijnders con Loftus-Cheek sempre nelle vesti di incorsore. La coppia centrale difensiva sarà invece composta dal tandem Kjaer-Gabbia.

Frosinone (4-3-3): Turati, Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Joga, Harroui. All. Di Francesco

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli