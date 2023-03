Fiorentina-Milan, Pioli recupera tre giocatori: la scelta sulla trequarti

03/03/2023 15:22

Il Milan vuole continuare il momento positivi. Dopo la crisi vissuta nel mese di gennaio, la squadra di Stefano Pioli ora spera di avere continuità di risultati per restare saldamente al secondo posto in classifica anche in vista della gara di ritorno di Champions League contro il Tottenham. Stefano Pioli per la sfida con la Fiorentina dovrà fare a meno di Leao e Krunic, entrambi fermi per squalifica ma finalmente si svuota l’infermeria con il tecnico che sembra avere a disposizione la rosa al completo. In porta ci sarà ovviamente Mike Maignan, mentre al centro della difesa spazio a Malick Thiaw, una delle note più positive di questa parte di stagione. In mezzo al campo come annunciato dallo stesso Pioli ci sarà la convocazione di Bennacer che potrebbe anche essere lanciato dal primo minuto. L’unico infortunato è lo spagnolo Brahim Diaz, fermato da una distorsione al ginocchio (si spera di recuperarlo per Londra), al suo posto ci sarà il belga De Ketelaere. Sulla fascia destra torna Calabria, mentre alle spalle di Giroud oltre al belga ci sarà il croato Rebic.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. All. Pioli.